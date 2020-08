Kommunalwahl 2020 : Issums Grüne werben im Wahlkampf mit Kondomen

Issum Mit der ungewöhnlichen Aktion wolle man zeigen, dass man in der Politik vor Ort zurück und wählbar sei. Der Flyer erklärt aber auch viel über Lokalpolitik im Allgemeinen und warum wählen wichtig ist.

„Dein erstes Mal sollte was Besonderes sein. Mach’s doch mit Grün!“, steht vorne auf dem Flyer, der an rund 680 Erstwähler in der Gemeinde verteilt wurde. Stefan Winkel, Fraktionssprecher der Grünen, ist sich sicher, damit nicht nur die jugendlichen Erstwähler zu erreichen. „Es wird darüber in den Familien gesprochen“, sagt er. Und das haben die Grünen vor der Aktion auch in den eigenen Familien getan. „Da die meisten von uns Eltern sind, haben wir bei unseren Kindern nachgefragt. Die fanden das eine coole Aktion“, sagt Winkel.

Außerdem werde mit dem Flyer gezeigt, wofür die Grünen stehen. So steht auf dem Kondom mit dem regenbogenfarbenen Einhorn „Love Sex, hate sexism“. Aber bei Schlagwörtern bleibt es nicht. Der Flyer erklärt auch ziemlich genau, was eine Kommunalwahl ist, was die Politiker im Rat machen, wer die Grünen sind und was sie wollen. In einem ist sich Winkel sicher: „Die Aufmerksamkeit ist gegeben.“ Da man nach einer längeren Pause wieder in Issum in die Politik einsteigt, wollte man auch ein Signal setzen: „Die Grünen sind in Issum am Start. Man kann uns wählen.“