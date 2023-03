Übersetzerpreis aus Straelen Fünf Übersetzer aus der Ukraine ausgezeichnet

Der Straelener Übersetzerpreis geht in diesem Jahr an fünf Übersetzerinnen und Übersetzer aus der Ukraine. Mark Belorusez (Kiew), Chrystyna Nazarkewytsch (Lwiw), Halyna Petrosanyak (Hofstetten), Roksolana Sviato (Kiew) und Nelia Vakhovska (Kiew) werden für ihre literarischen Übersetzungen aus der deutschen Sprache ausgezeichnet. Die Kunststiftung NRW, die den Preis jährlich in Kooperation mit dem Europäischen Übersetzer-Kollegium in Straelen vergibt, hat das Preisgeld einmalig von 25.000 auf 50.000 Euro erhöht, sodass jeder Preisträger 10.000 Euro erhält.