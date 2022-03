Malwettbewerb des KfGeldern : Kinder machten Karneval in Geldern bunter

Geldern 64 Kindern haben sich an dem Malwettbewerb des Vereins Karneval für Geldern beteiligt. Nun stehen die Gewinner fest. Die Bilder sind weiterhin in der Glockengasse zu sehen.

Der Malwettbewerb des Vereins Karneval für Geldern (KfGeldern) unter dem Motto „Wie sieht dein schönster Straßenkarneval in Geldern aus?“ war ein großer Erfolg. Insgesamt wurden 64 bunte Kunstwerke eingereicht. Nur durch die kleinen und großen Künstler sei es möglich, auch über die Karnevalszeit hinaus die Erinnerung und den Spaß der vergangenen Sessionen zu erleben, so der Verein.

Pünktlich zum Kamellen-Sonntag wurden alle Bilder in der Glockengasse ausgestellt. Am Aschermittwoch wurden dann unter allen Teilnehmenden die fünf Gewinner per Glücksrad ausgelost. Zu gewinnen gab es einen 20 Euro-Geschenkgutschein von Spielwaren Laumann. Der KfGeldern hat die glücklichen Gewinner und Gewinnerinnen am Ausstellungsort getroffen und die Preise überreicht. Weil jedes Bild ein Kunstwerk für sich darstellt, haben alle Teilnehmer einen Preis für ihre Unterstützung erhalten. Sie bekamen jeweils eine bunte Tüte mit Süßigkeiten und Spielsachen überreicht.