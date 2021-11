Verschwundene Gaststätten im Gelderland : Von Pontern und Durchgereisten

Auf der Luftaufnahme vom „Lünebörger“ ist deutlich der Vierkanthof auszumachen. Foto: Repro Kriegel

Serie Pont In der Gaststätte „Zum Lünebörger“ durfte schon 1883 Bier gebraut werden. Dem Wirt Arno Kaets wurde nachgesagt, alles zu wissen. Er diente Fremden auch als Lotse. Und es gab eine Lösegeldforderung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Kriegel

Bei Gisela und ihrer Mutter Agnes Kaets kommt der Spruch auf der alten Standuhr der Gaststätte wie aus der Pistole geschossen: „Nie stille steht die Zeit, der Augenblick entschwebt, und den du nicht benutzt, den hast du nicht gelebt.“ Mutter und Tochter Kaets zählen zu den letzten Wirtinnen einer langen Familienära der Ponter Gaststätte „Zum Lünebörger“. Ein französisches Dokument von Dezember 1883 dient als Beleg, dass vor Ort Bier gebraut werden darf.

Auf dem landwirtschaftlichen Hof spielte sich jahrzehntelang fast zentral auch dörfliches Leben ab: Dort waren die öffentliche Waage, die Fahrkartenausgabestelle für die historische Bahn, das Bürgermeisteramt, Landwirtschaft, Telefonzentrale und natürlich Gaststätte. Nebenan gab es den Kolonialwarenladen Leenen. Die Schreibweise der Gastwirtschaft variiert über die Jahrhunderte, und so genau kann keiner den Ursprung nachvollziehen. „Wir vermuten, dass die Namensgebung daher stammt, dass einst die Herzogin von Lüneburg mit dem Herzog von Geldern liiert war. Es ist aber historisch nicht sattelfest“, räumt Agnes Kaets ein.

Wilhelm und Elisabeth Kaets anlässlich ihrer Silberhochzeit. Foto: Repro Kriegel

Die gebürtige Vredenerin kam als junge Frau in den Haushalt der Walbecker Familie Klein-Walbeck. Ihren späteren Mann und Gastwirt Arno lernte sie während einer Veranstaltung des Kirchenchores kennen und zog dann zu seiner Familie auf den Hof in Pont. „An der Kneipe gab es eine Klappe für die Bierfässer. Den hat meine Schwiegermutter Lisa morgens geöffnet, um den Männern den Flachmann zur Arbeit abzufüllen. Drei Schnaps für eine Mark, und nicht nur die Handwerker bekamen da ihren Alkohol für die Arbeit. Das war etwa in den 1960er Jahren üblich. Es wurde angeschrieben, und erst wenn der Lohn am Wochenende ausgezahlt wurde, wurde abgerechnet. Auf diese Weise hatte meine Schwiegermutter oft schon um 7 Uhr morgens den Tagesumsatz gemacht“, berichtet die 84-Jährige.

In der Landwirtschaft mit Schweinen, Rindern, Schafen gab es für alle reichlich Arbeit. Die Gaststätte liegt zentral. „Früher fanden hier auch Landversteigerungen statt. Aber nicht, wie es heute üblich ist, dass derjenige mit dem höchsten Gebot den Zuschlag bekam. Da wurde eine Kerze angezündet, und bei demjenigen, wo das Licht auf natürliche Weise erlosch, der bekam das Stück Land“, beschreibt Gisela Kaets aus Überlieferungen.

Ein Däne zog einen Imbisswagen und machte Rast am „Lünebörger“. Foto: Repro Kriegel

Eine kuriose Geschichte trug sich beim Entfernen der alten Bahnschwellen zu, wie Agnes Kaets berichtet: „Es hatten sich Auswärtige sogar im Gasthof einquartiert. Der Arbeitstrupp entsorgte die Eisenschienen und reiste wieder ab. Kurze Zeit darauf erschienen dann die Mitarbeiter der damit offiziell beauftragten Firma. Da war alles schon weg. Wer die Bahnschwellen mitgenommen hat, ist nie rausgekommen.“

Beim ersten Telefon im Ort sammelten sich auch die Nachrichten für den Arzt auf einer Schiefertafel, und je nach Beschreibung der Erkrankung entschied sich Dr. Voss aus Straelen für Medikation oder Konsultation – entweder Haus- oder Praxisbesuch.

Die letzte Generation Kaets als Wirtsleute: Gisela (geb. Bischoff) und Uwe mit ihren drei Kindern. Foto: Repro Kriegel

Beim Stammtisch auf dem roten Sofa von Opa Wilhelm wurde unter den Männern so mancher Spaß ausgeheckt. „Unter ihnen gab es einen – sagen wir mal vorsichtig – sehr Sparsamen, der beim Skat nicht gerne verlor. Seine Kumpel aber hatten kleine Spiegel hinter seinem Sitz angebracht, sodass sie sich gegenseitig die Stiche zuschieben konnten“, berichtet Agnes Kaets. Sie kennt noch eine Anekdote, dass eben dieser sparsame Mensch einmal von seiner Hausschlachtung geprahlt hatte. Das aktivierte die Stammtischfreunde sofort, heimlich bei ihm zu Hause etwas vom Fleisch abzuzweigen und es in die Küche der Wirtschaft zum Braten vorzulegen. Erst als die Männer alles geschmaust hatten, wurde dem „edlen Spender“ schadenfroh offenbart, woher der gute Braten stammte.

„Meinem Vater wurde nachgesagt: Der Wirt weiß alles“, erzählt Gisela Kaets. Aber nicht nur, was Aktuelles im Dorf passierte. So tauchte einst ein Franzose auf. Man hatte ihm erzählt, er solle bei Arno Kaets nachfragen, der wisse wohl den Weg ans Ziel im Münsterland. Der Franzose befolgte den Rat, und der Wirt konnte ihm tatsächlich sogar diese Route haarklein beschreiben. Arno Kaets stellte auch jedes Jahr das weiße Pferd für den Martinszug in seinem Heimatort zur Verfügung. Als Dank bekam er stets eine Martinstüte ausgehändigt. Der Vater starb 1996. Das Reich von Agnes Kaets war die Küche, und wenn gefragt wurde, wie sie denn diese leckeren Schnitzel braten könne, so verrät sie lächelnd ihr Geheimrezept: „Sie wurden mit Liebe gemacht.“

Weiter in der Familiengeschichte des Hauses Kaets zurückgeblättert, wurde überliefert, dass den Ur-Urgroßeltern Arnold und Elisabeth Kaets als Nichte und Neffe ihrer kinderlosen Vorfahren der Hof vererbt wurde. Die Bedingung: Um den Vierkanthof zu bekommen, mussten sie den Hochaltar der Ponter Pfarrkirche stiften.

Nach Peter und Maria Kaets, Arnold und Elisabeth Kaets, Wilhelm und Lise Kaets übergaben Arno und Agnes Kaets die Gaststätte am 31. Dezember 1989 an die fünfte Generation der Familie, Gisela und Uwe Kaets. „Am Silvestertag haben meine Eltern noch den Mittagstisch bedient. Danach haben sie uns die Schlüssel gegeben, und wir haben schon alles für unsere Silvester-Gäste vorbereitet“, erzählt die Hotelfachfrau und Köchin. Das Ehepaar – beide hatten sich bei der Kochprüfung kennengelernt – renovierte während seiner Schaffenszeit schrittweise Theke, Saal und Gesellschaftsraum „op de Deel“. Der Biergarten diente bei gutem Wetter als Stopp für Radfahrer und Biker.

Neben den vielen Gesellschaften gab es „1000 Geschichten“, die Gisela Kaets erzählen könnte. Etwa von der angeblichen Entführung eines Roma-Mädchens aus Krefeld mit Lösegeldforderung, die sich als Liebesgeschichte entpuppte. Ums Heiraten ging es bei einem Dänen, der mit seiner Mutter gewettet hatte, dass er einen Imbisswagen von Kopenhagen bis Paris zu Fuß ziehen würde. Damit wollte er einer Eheschließung entgehen. „Der Däne hat die Strecke geschafft. Wie ich später erfahren habe, hat er trotzdem noch geheiratet“, sagt Gisela Kaets. Eindrucksvoll war auch der Motorradfahrer, der einen Zwischenstopp in Pont einlegte auf seiner Tour Peking-Paris-Berlin.