Jubiläum : Kerken feiert zwei Wochen lang

Bürgermeister Dirk Möcking und Nicole Thissen von der Gemeinde Kerken freuen sich mit den Sponsoren über das umfangreiche Feier-Programm. Foto: Bianca Mokwa

Mehr als 30 Veranstaltungen finden im Rahmen des dritten Kerkener Kultursommers und beim Festwochenende zu 50 Jahre Gemeinde Kerken statt. Los geht es am 22. Juni. Karten für die einzelnen Angebote gibt es jetzt schon.

Zum 50-Jährigen lädt man schon einmal gerne ein. „Ich bin schon ein bisschen in Feierlaune“, sagt denn auch Bürgermeister Dirk Möcking. Gemeint ist aber nicht sein eigener Geburtstag, sondern der von der Gemeinde Kerken. „Wir sind noch eine sehr junge Gemeinde“, sagt er. 1969 wurde sie gegründet, nach fünf Jahrzehnten wird es Zeit für eine Feier. „Frau Thissen hat ein Top-Programm zusammengestellt“, sagt er über die Arbeit der Wirtschaftsförderin.

Das Programm kann sich sehen lassen. 41 Seiten stark ist es, vom 22. Juni bis 7. Juli kommt in Kerken und seinen Ortschaften garantiert keine Langeweile auf. Stolz ist Nicole Thissen darauf, dass alles im Rahmen des Kultursommers mit heimischen Vereinen bestückt werden kann. Ein echter Klassiker beim Kerkener Kultursommers, der zum dritten Mal stattfindet, ist „Bach vom Dach“. Während Karl Hammans die Orgel spielt, hat schon mancher sich einen Picknickstuhl geschnappt und es sich im Schatten der Kirche St. Peter und Paul gemütlich gemacht. Weil es schön ist.

Info Alles Wichtige im Überblick und Karten Was Mehr als 30 Veranstaltungen finden im gesamten Gemeindegebiet im Rahmen des dritten Kerkener Kultursommers und dem Festwochenende 50 Jahre Kerken statt. Wer Die Veranstaltungen werden von Kerkener Vereinen, Interessengemeinschaften, Schulen und Kindergärten durchgeführt. Eintritt Die meisten Veranstaltungen sind kostenlos, außer die Krimilesungen, das Open-Air-Theater, die Disco- und Tanzveranstaltung. Karten gibt es im Bürgerbüro und den örtlichen Banken, für die Krimilesung im Kieswerk im Bürgerbüro und bei der Zipfelmütze Aldekerk.

In den Kerkener Kultursommer ist die 50-Jahr-Feier der Gemeinde eingebettet. Dazu gehört zum Beispiel der Familientag am Sonntag, 30. Juni. Im Festzelt am Slousendyck in Eyll, das 1000 Leuten Platz bietet, wird es viele Aktionen geben und einen Auftritt vom Kinderliedersänger Volker Rosin.

Für die Krimi-Fans wird es einige Schmankerl geben. Klaus Stickelbroeck wird gleich drei Mal Lesungen halten, im Schpöötenhüske in Nieukerk, der Heimatstube in Aldekerk und mit Tatjana Kruse und Carsten Sebastian Henn unter freiem Himmel bei Dämmerung am Holcim Kieswerk. Möcking ist sich sicher, das wird besonders. Nicole Thissen spricht von der besonderen Industriekultur-Atmosphäre.

Am gleichen Abend, 28. Juni, wird „Dance Sensation“ im Festzelt Eyll für Discostimmung sorgen. Für den nächsten Abend ist die Band „Booster“ gebucht. Wer jetzt schon weiß, dass er die beiden Tage am liebsten durchtanzen möchte, der kann sich für beide Abende ein Kombi-Ticket kaufen. Das kostet 15 Euro.

Kultur satt und an vielen Orten gibt es während der gesamten zwei Wochen. Da ist zum Beispiel die Ausstellung im Haus Lawaczeck „500 keineswegs ungewöhnliche Positionen zur menschlichen Figur“ am 30. Juni, die schräg-heiter, märchenhaften Reimereien in der Heimatstube am 5. Juli oder das Musical „Ritter Rost und das Gespenst“ der Mariengrundschule am 22. Juni.

Gestartet wird der Kultursommer übrigens offiziell mit dem Theater unter freiem Himmel. „Hotel zu den zwei Welten“ heißt das Stück, das am Samstag, 22. Juni, ab 19 Uhr auf dem Dionysiusplatz in Nieukerk und am Samstag, 6. Juli, auf dem Marktplatz in Aldekerk aufgeführt wird. Der Eintritt kostet 14 Euro, für Speisen und Getränke ist gesorgt. Die Qualität und Vielfalt des Programms war nur möglich dank der vielen Sponsoren, erklärt Bürgermeister Möcking.