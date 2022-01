Mehr Service auf der neuen Homepage : Issums neuer, frischer Auftritt

Issum Mehr Informationen auf einen Blick, neue Kategorien und Bilder: So präsentiert sich das Serviceportal der Gemeindeverwaltung. Die Bürger können mitgestalten. Auf Barrierefreiheit wurde Wert gelegt.

Auf den ersten Blick gibt es viele Felder, hinter denen sich eine Fülle an Informationen versteckt. Unter der Rubrik „Schnell gefunden“ findet der Nutzer die Terminvergabe, den Bürgerservice, die Ratsinfo, das Standesamt, Steuern und Abfall, Tourismus, Stellenangebote und neu: Baustellen. Die Auswahl ist nicht zufällig. „Wir haben ausgewertet, was die am meisten angeklickten Seiten waren“, erklärt Tobias Kiwitt. Dabei liegt die Kunst auch darin, einmal den Blick des Issumer Bürgers einzunehmen und des Besuchers, der auf der Suche nach Sehenswertem in Issum oder nach einer Übernachtungsmöglichkeit ist, erklärt Alberts. Neu bei den Touristikangebote ist die Kategorie „Tierisch gut“. Dabei wird auf Angebote mit Tieren hingewiesen, etwa das Wildtiergehege am Oermter Berg.