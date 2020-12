Bildung im Gelderland : Die Gelsenwasser-Stiftung fördert Projekte an Schulen

Gelderland Die Gymnasien in Kevelaer und Straelen bekommen finanzielle Unterstützung. Neue Bewerbungen für das Förderprogramm sind jetzt möglich.

Die Gelsenwasser-Stiftung fördert mit dem Bildungs-Projekt „von klein auf“ Kindergärten und Schulen. Mit den Entscheidungen der aktuellen Jurysitzung geht das neunte Jahr des Projekts zu Ende. In diesem Zeitraum erhielten Schulen und Kindergärten in der Region Förderungen von 3,34 Millionen Euro. 2934 Aktionen bewähren sich beim Bildungsprojekt bereits in der Praxis. Aktuell hat die Jury für 63 Projekte die Finanzierung mit insgesamt 96.324 Euro bewilligt.

In Kevelaer erhält die Grundschule Overberg/St. Norbert 900 Euro für die additive Digitalisierung von Unterricht. 1688 Euro gehen an das Kardinal-von-Galen-Gymnasium zur Untersuchung über die Ökologie der Insekten im Schulgarten am Beispiel der Ameisen und Bienen. Mithilfe eines Baukastensystems sollen die Schüler Ameisen, die in heimischen Wäldern vorkommen, erforschen. Das Projekt wird mit ganzheitlichen Unterrichtsreihen verknüpft, in denen dann beispielsweise die Entwicklung von Ameisenkolonien oder die Kommunikation der Tiere genauer untersucht werden. Der andere Teil des Projektes besteht darin, dass die Schüler in ihrer Schulimkerei die artgerechte Haltung von Bienen durch die Baumhöhlensimulation vermittelt bekommen sollen. Da im Rahmen dieses Projekts mit lebenden Organismen gearbeitet wird, wird die Verantwortungsbereitschaft der Schüler gefördert.