Herongen : Landgard setzt auf Skandinavien und Osteuropa

Herongen Die Gartenbaugenossenschaft nimmt in ihrer Organisation einige Umbauten vor. So soll die Vermarktung noch zielgerichteter gelingen.

Landgard baut den Vertrieb in der Sparte Blumen & Pflanzen im Hinblick auf Internationalisierung gezielt aus. Dazu wurden die zuvor getrennten Bereiche Lebensmittel-Einzelhandel, Discount und neue Geschäftsfelder zum neuen Bereich Retail (englisch für Einzelhandel) zusammengeführt. „Damit haben wir in diesem Bereich die strukturellen Voraussetzungen für weiteres Wachstum, optimale logistische Abläufe und den weiteren Ausbau von strategischen Kundenbeziehungen geschaffen“, so Dirk Bader, Vorstand der Landgard eG. Die Warenbereiche Topf und Schnitt werden in der neuen Retail-Einheit strukturell und personell getrennt, damit beide wichtigen Segmente mit der größtmöglichen Kompetenz betreut werden können, heißt es.

Florian Hinrichs, Geschäftsführer der Landgard Blumen & Pflanzen GmbH, verantwortet die neue Retail-Einheit. Sie wird im Topfpflanzensegment von Matthias Ribkens und im Schnittblumenbereich von Ronald Haarman geleitet. Ein strategisches Schwerpunktthema ist der gezielte Ausbau des internationalen Vertriebes. In diesem Zusammenhang wird der Däne Jan Knudsen in Kürze seine Tätigkeit in der Landgard-Sparte Blumen & Pflanzen aufnehmen und den Vertriebsbereich Retail verstärken. Er ist ein ausgewiesener Vertriebsexperte für das Geschäft in den Regionen Skandinavien und Osteuropa. Vor seinem Wechsel zu Landgard war er für die GASA Group Denmark A/S tätig. Knudsen wird als Abteilungsleiter Vertrieb und Einkauf International sowohl von Deutschland als auch von Dänemark aus agieren. „Mit dem Know-how und der Branchenerfahrung von Jan Knudsen werden wir die internationalen Vertriebsaktivitäten unseres neuen Retail-Bereiches für Blumen & Pflanzen deutlich verstärken. Skandinavien und Osteuropa markieren den Auftakt zu einer internationalen Vertriebsoffensive“, so Dirk Bader.