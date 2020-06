Herongen : Landgard beruft zwei neue Geschäftsführer

Herongen Johannes von Eerde wurde mit Wirkung zum 1. Juni zum weiteren Geschäftsführer der Landgard West Obst & Gemüse GmbH berufen. Er ist 41 Jahre alt und Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Obst- und Gemüseanbau.

Als Diplom-Agrar­ingenieur sammelte er Erfahrungen in der Industrie und Vermarktung und anschließend fünf Jahre im Einkauf der Rewe Group, zuletzt als Fachbereichsleiter. Seit Januar 2018 war von Eerde Geschäftsführer der Obst vom Bodensee Vertriebsgesellschaft mbH. „Mit Johannes von Eerde haben wir einen professionellen Top-Manager mit internationaler Ausrichtung für uns gewonnen. Er wird die Obst- und Gemüse-Vermarktung in unserer Kernregion West mit zusätzlichen Impulsen im Hinblick auf Effizienz, Prozessoptimierung und Internationalisierung stärken“, erklärt Labinot Elshani, Vorstand der Landgard eG.

Außerdem wurde Svea Pacyna-Schürheck (43) mit Wirkung zum 1. Juni in die Geschäftsführung der Erzeugerorganisation Landgard Obst & Gemüse GmbH & Co. KG berufen. Die Erzeugerorganisation ist in der Sparte Obst und Gemüse das wesentliche Bindeglied zwischen Mitgliedsbetrieben, Vertrieb und Lebensmitteleinzelhandel/Discount und wahrt vor diesem Hintergrund die Interesse der Mitgliedsbetriebe für die bestmögliche Vermarktung der Erzeugnisse. Dr. Pacyna-Schürheck rückt damit ebenfalls in das Top-Management von Landgard auf. Gemeinsam mit Thomas Schlich wird sie fortan die umfassenden Belange der Erzeugerorganisation und die spartenübergreifenden Themen verantworten. Sie ist seit 2007 bei Landgard und zuletzt als Bereichsleiterin Qualitäts- und Nachhaltigkeitsmanagement spartenübergreifend tätig.