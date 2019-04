Schulen in Geldern : Immer mehr Grundschüler nutzen den Ganztag

Geldern Bisher war die Zahl der zu betreuenden Kinder an den Gelderner Grundschulen begrenzt. Nun sind erstmals mehr Kinder für eine ganztägige Betreuung angemeldet.

(veke) Immer mehr Eltern melden ihre Kinder für eine ganztägige Betreuung an den Gelderner Grundschulen an. 579 Kinder wollen im kommenden Schuljahr den offenen Ganztag nutzen, in den vergangenen drei Jahren waren es immer rund 500 Schüler. Die Zahl der Anmeldungen für eine flexible Betreuung ist von 116 im Jahr 2016 auf 175 für 2019 gestiegen. Insgesamt haben sich also 754 Schüler für eine Nachmittagsbetreuung angemeldet.