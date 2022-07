Ausstellung : Drei Elemente in Kevelaer

Hans-Werner Fassbender und Eva-Maria Zacharias bei der Lyrik-Lesung mit Live-Klangperformance. Foto: Kornelia Kestin-Furtmann

Kevelaer Die Wortwerk-Galerie präsentiert in einer Ausstellung das Zusammenspiel von Bildern, Texten und Tönen. Die Exponate sind noch bis Ende Juli zu sehen.

Bilder, Texte, Töne – drei unterschiedliche Medien aus dem Kosmos der Kunst finden in der aktuellen Ausstellung der Wortwerk-Galerie in Kevelaer zu einer gemeinsamen Sprache. Jedes Element kann eigenständig für sich wahrgenommen werden, aber auch im „Dialog“ miteinander überraschende Wirkung entfalten. So wie erst die Verbindung aus Formen und Farben ein Bild, die Komposition einzelner Töne eine Melodie oder die Abfolge der Buchstaben ein Wort ergibt.

Der auf den ersten Blick rätselhafte Titel „3sam“ verweist auf dieses Konzept wechselseitiger Bezüge, das in den Arbeiten des Moerser Künstler-Paares Elfriede und Hans-Werner Fassbender in jahrzehntelangem gemeinsamen Schaffen gewachsen ist. In Kevelaer zu entdecken sind ihre Fototreatments und seine Ralisiegrafien, eine eigens entwickelte grafische Ausdrucksform. Hinzu kommen Texte von Eva-Maria Zacharias, die nun von Hans-Werner Fassbender im Rahmen einer Lyrik-Lesung zum Klingen gebracht wurden.

Auf das überwiegend auswärtige Publikum im langgestreckten Ausstellungsraum an der Busmannstraße wartete eine Live-Klangperformance, die nicht nur, wie angekündigt, „Unerwartetes“ bereithielt, sondern auch einmalig war, denn die musikalische Komposition folgte keinem Notenblatt, sondern entstand intuitiv im Zusammenspiel mit den Texten.

Das phantastische Fassbender-Instrumentarium umfasst traditionelle Klangkörper ebenso wie allerlei Gerätschaften, die sonst eher praktischen Zwecken dienen. Ein Schneebesen kann eben mehr als nur die Küchenfee bezaubern, und ein zerschnittener Luftballon ergänzt so herrlich dissonant das akustische Spektakel der Wildgänse, wenn sie durch die erstmals öffentlich gelesenen, immer wieder von Naturphänomenen inspirierten Gedichte flattern.