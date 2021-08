Friedrich-Wilhelm-Gesellschaft : Gelderns ältester Verein

Mitglieder der Friedrich-Wilhelm-Gesellschaft am „Blauen See“ im Juni 1971. Foto: Repro Klatt

Geldern Gegründet wurde die Friedrich-Wilhelm-Gesellschaft mit dem Ziel der Aufklärung im Jahr 1787. Heute trifft man sich zu vier offiziellen Gelegenheiten: Spargelessen, der Geburtstag der Gesellschaft, das Sommerfest und Adventsbeginn.

Früher war sie bekannt für Etikette und Aufklärung, aber was macht die Friedrich-Wilhelm-Gesellschaft heute? Laut Günther Grofe ist der älteste Verein in Geldern einmalig. Der ehemalige Vorsitzende erklärt, wie die Vereinigung sich gewandelt hat, und was in den nächsten Jahren auf sie zukommt.

Gegründet wurde die Friedrich-Wilhelm-Gesellschaft mit dem Ziel der Aufklärung von Fragen im Bereich der Politik, Wirtschaft und Kultur. Sie war sozusagen damals das „Who is who“ in Geldern. Die ersten Protokolle des Vereins datieren auf das Jahr 1787, heute sind sie zur Verwahrung beim Historischen Verein für Geldern & Umgegend. Seitdem hat sich viel verändert, aber es ist auch eine Menge gleich geblieben.

Namenspate der Gesellschaft ist Friedrich Wilhelm II. (1744-1797), König von Preußen und Markgraf von Brandenburg. Aus heutiger Sicht erscheint der Verein so wie man sich königliches Verhalten erwünscht: Günther Grofe beschreibt die Friedrich-Wilhelm-Gesellschaft als „unprätentiös und auf Gemeinsamkeit bedacht“. Das langjährige Mitglied erzählt von der Geselligkeit und Freundschaften, die er schließen durfte.

Rund 234 Jahre gibt es die Friedrich-Wilhelm-Gesellschaft jetzt schon. Karl Keller, ein anderes Mitglied, hat zum Anlass des 200. Geburtstag des Vereins ein Buch verfasst. „200 Jahre Friedrich-Wilhelm-Gesellschaft in Geldern 1787-1987.“ Herausgegeben und gedruckt wurde es im Eigenverlag durch die Friedrich-Wilhelm-Gesellschaft. Im Handel ist es vergriffen, enthält jedoch Geschichten und Bilder direkt von der Quelle. Beim Lesen finden sich Namen, die bis heute noch im Verein vertreten sind. Anschließend werden auch zahlreiche Statuten in den Jahren 1805 und 1815 aufgelistet. Es wird zum Beispiel erläutert, dass Hunde bei den Treffen bei Strafe verboten seien – aus heutiger Sicht amüsant. Auch beim Billardspielen galten früher andere Regeln als man es heute gewohnt ist. Man müsse nach drei Partien auf Verlangen eines anderen Platz machen, schrieb die Friedrich-Wilhelm-Gesellschaft in den alten Statuten. Am besten fasst sich der Verein in seiner Literatur selbst zusammen. „Wir müssen immer die Stätte der Erholung und Gesellschaft bleiben.“

Auch die Gesprächsthemen und Diskussionen haben sich gewandelt. Alles Mögliche besprächen die Mitglieder bei den regelmäßigen Versammlungen, erzählt Günther Grofe. „Wir feiern uns.“ Zwar mussten in den letzten beiden Jahren die Treffen durch Corona zurückgefahren werden, jedoch ging der Kontakt nicht verloren. Bald sind auch schon die nächsten Anlässe, die zelebriert werden dürfen. Insgesamt gibt es vier offizielle Gelegenheiten: das jährliche Spargelessen, der Geburtstag der Gesellschaft, das Sommerfest und der Adventsbeginn. Für das letztere steht dem Verein der Bonshof in Pont zur Verfügung, wofür die Mitglieder sehr dankbar sind. Es kann auch vorkommen, dass ein Sommerfest im Baggerloch eines Angehörigen stattfindet. Grofe erzählt vom gemeinsamen Lagerfeuer und späteren Aufräumen. „Die Leute fühlten sich wohl, alles ist natürlich geblieben.“

Inzwischen hat die Friedrich-Wilhelm-Gesellschaft wieder rund 50 Mitglieder. Der ehemalige Vorsitzende erklärt, egal wie viele dabei seien, bei ihnen würde kein Treffen ausfallen. 30 Jahre ist der Geldrianer schon Teil dieses Vereins, oft hat er zusammen mit Klaus Schaffrath, früher ebenfalls Vorsitzender, zusammengearbeitet. Im Jahr 1990 war es dann so weit, dass auch Frauen der Gesellschaft beitreten durften.

Die Witwen verstorbener Mitglieder beantragten als erste Damen die Mitgliedschaft und somit endete die reine Herrengesellschaft. Bei Neuaufnahmen ist der Verein trotzdem zurückhaltend, denn es müsse sich jeder wohl fühlen, auch die Debütanten. Mittlerweile ist Stephan Waerdt Vorsitzender und leitet die Gesellschaft auf neuen Wegen.