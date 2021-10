Hauptversammlung der Feuerwehr in Walbeck : Thorsten Faets ist der neue Leiter der Feuerwehr in Walbeck

Thorsten Faets ist der neue Leiter der Feuerwehr in Walbeck

Hauptversammlung der Feuerwehr in Walbeck

Mit Bürgermeister Sven Kaiser, Ortsbürgermeister Patrick Simon und Johannes Dercks (Ordnungsamt) besuchte die Wehrleitung das Feuerwehrhaus in Walbeck. Foto: Stadt Geldern/Gehard Seybert

Walbeck Der Löschzug Walbeck hat sich neu aufgestellt. Gelderns Wehrleiter Andrè Bardoun dankt allen Feuerwehrleuten, die auch während der Pandemie-Zeit Fortbildungen besucht haben.

Nachdem die Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr Geldern in den vergangenen Monaten auf größere Treffen verzichtet haben, können nun auch endlich wieder Jahreshauptversammlungen abgehalten werden. „Meinem Vertreter Christoph Willems und mir ist sehr wichtig, engagierten Feuerwehrleuten, die auch während der Pandemie-Zeit Fortbildungen besucht haben, zu danken und ihnen ihre verdienten Beförderungen persönlich auszusprechen“, sagte Wehrleiter Andrè Bardoun. „Von daher freuen wir uns sehr auf gute Gespräche während der nächsten Wochen bei den Einheiten vor Ort.“

Gemeinsam mit Bürgermeister Sven Kaiser, Ortsbürgermeister Patrick Simon und Johannes Dercks vom Gelderner Ordnungsamt besuchte die Wehrleitung zuerst das Feuerwehrhaus an der Seidenweberei in Walbeck. Dort wurde nun offiziell der Wechsel in der Wehrleitung vollzogen. Auf den bisherigen Löscheinheitsleiter Hans-Peter Holterbosch folgt Thorsten Faets. Hans-Peter Holterbosch und Andreas Jakubczyk sind seine Stellvertreter. Bestätigt wurden Heinz-Josef Heyer (Gerätewart), Thomas Franken (Atemschutzbeauftragter) und Torsten Hebinck (Vertrauensperson).