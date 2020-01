ÖPNV in Straelen : Niag-Tochter übernimmt in Straelen den Stadtlinien-Verkehr

Straelen Die Änderung bedeute für die Kommune eine Entlastung des Haushalts und biete darüber hinaus Planungssicherheit, sagt Bürgermeister Linßen.

Die Stadt Straelen hat den Stadtlinien-Verkehr zum 3. Dezember an die Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG (Niag) übergeben. Wie bereits die Stadt Geldern, baut auch Straelen die Partnerschaft mit der Niag weiter aus. Die Kooperation zielt auf eine langfristige Sicherung und Verbesserung des ÖPNV-Angebotes im Straelener Ortsverkehr. „Die Übernahme des Ortsverkehrs durch die 100-prozentige Niag-Tochtergesellschaft Look Busreisen GmbH bedeutet für uns eine Entlastung des Haushalts und darüber hinaus Planungssicherheit. Außerdem stellen wir mit der Unterzeichnung des Vertrags über eine längere Laufzeit den vom Rat der Stadt Straelen beschlossenen ÖPNV-Entwicklungsplan für die festgelegten Fahrstrecken und Fahrplänen sicher“, erklärt Bürgermeister Hans-Josef Linßen. Im Rahmen der sogenannten Aufgabenkritik prüft die Stadtverwaltung fortlaufend, ob Aufgaben sachgerecht und wirtschaftlich wahrgenommen werden. In diesem Fall kam die Prüfung zu dem Ergebnis, dass die Vergabe des Ortsverkehrs an einen regional aufgestellten externen Aufgabenträger wirtschaftlicher ist.