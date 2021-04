Feuerwehreinsatz in Geldern : Brand im Bollwerk-Hochhaus

Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr zum Brandort aus. Foto: Schulmann

Geldern Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr ist es am Freitagmorgen in Geldern gekommen. Die Rettungskräfte mussten einen Brand im Hochhaus am Bollwerk bekämpfen