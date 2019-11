Haushaltsberatungen in Issum : FDP: Vereine sollen weniger für Sporthallen zahlen

Thomas Wittenberg, Pressesprecher des Ortsverbandes, und Fraktionsvorsitzende Brigitte Viefers. Foto: Dirk Möwius

Issum Die Issumer Liberalen wollen das ehrenamtliche Engagement im Sport stärken. Angedacht ist auch ein Preis für die Sportler.

Nach ihrer Klausursitzung zum Haushalt hat die FDP-Fraktion Issum für das kommende Jahr verschiedene Anträge formuliert, die nun in die politische Beratung in den Gemeinderat gehen werden. Ein wichtiges Anliegen ist den Liberalen dabei die faire Förderung des Sports in der Gemeinde und dabei vornehmlich die Nutzung der gemeindlichen Sportstätten. In den letzten Jahren seien durch die Neuanlage der Kunstrasenplätze in Issum und Sevelen besonders die Fußballvereine gefördert worden.

Darüber hinaus erhalten diese Vereine eine umfangreiche Unterstützung bei der Pflege dieser Sportanlagen. Nach Ansicht der FDP-Fraktion ist es nun an der Zeit auch die anderen Sportvereine, die gemeindliche Sportanlagen nutzen, zu fördern. „Dabei“, betont die FDP-Fraktionsvorsitzende Brigitte Viefers, „haben wir besonders die Hallennutzer im Blick. Wir denken, dass die Vereine, die ihren Sport in den gemeindeeigenen Hallen ausüben, durch eine spürbar reduzierte Hallennutzungsgebühr entlastet werden sollten. Für uns wäre das ein Akt der sportlichen Fairness – zudem der Bürgermeister ja erst kürzlich betont hat, dass jeder in den Sport investierte Euro gut angelegt ist.“

Weiterhin regten die Liberalen an, einen Sportförderpreis ins Leben zu rufen, mit dem erfolgreiche Sportler oder Mannschaften jährlich ausgezeichnet werden. Dieser Vorschlag fand aber bei den ersten Beratungen bei den anderen Fraktionen wenig Gegenliebe, weil Issum gerade erst den Heimatpreis eingeführt hat.

Mit einem weiteren Antrag will die FDP die Gemeindeverwaltung beauftragen, ein Konzept für die die Klimafolgenanpassung unter Berücksichtigung vorhandener Förderprogramme zu erarbeiten. Nicht zuletzt auch in diesem Zusammenhang soll der Eichenprozessionsspinner im nächsten Jahr mit wirksamen alternativen Methoden, wie etwa spezieller Fallen, statt chemischer Mittel bekämpft werden. Diese Mittel sollen dann auch den Bürgern zur Verfügung gestellt werden.

Angesichts der in den nächsten Jahren anstehenden Pensionierungen wichtiger Funktionsträger in der Verwaltung fordern die Liberalen einen Personalentwicklungsplan. Darin sollte dann auch berücksichtigt werden, dass angesichts der zunehmenden Digitalisierung zeitnah eine Stelle für einen IT-Fachmann geschaffen wird.

Zur Intensivierung der Patenschaft mit dem schweizerischen Sevelen sollen die Beziehungen künftig nicht nur auf institutioneller Ebene, sondern verstärkt auch in zwischenmenschlichen Kontakten gefördert werden. Mit einer besseren Ausleuchtung der künstlerisch gestalteten Fassade „An de Pomp“ sollen künftig Graffiti verhindert werden. Zur Förderung des Tourismus will die FDP die Einrichtung eines Wohnmobilplatzes in Issum prüfen lassen.