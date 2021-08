Vorstoß der Gelderner Liberalen : FDP für Abschaffung der Kita-Beiträge

Geldern Nach dem Ortsparteitag in Geldern wurde ein Antrag für den Rat formuliert. Der Parteitag bestätigt Steffen Feltens als Parteivorsitzenden.

Die FDP Geldern ist dafür, ab 2022 alle Elternbeiträge in der Kindertagespflege, den Kindertageseinrichtungen sowie dem offenen Ganztag ersatzlos abzuschaffen. Diesen Beschluss des Ortsparteitags haben die Liberalen in einen entsprechenden Antrag für den Stadtrat einfließen lassen.

„Eine gute Bildung ist für Kinder und Jugendliche eine elementare Säule des weiteren Lebenswegs. Frühkindliche Bildung, die Förderung von Talenten, Interessen und Fähigkeiten jedes einzelnen Kindes sowie das Erlernen von sozialen Kompetenzen findet gerade in den Kindergärten und Kindertagesstätten ihren Anfang und setzt sich über die Schullaufbahn bis ins junge Erwachsenenalter fort“, heißt es in der Begründung.

Gerade in den frühen Lebensjahren der Kinder könnten so Weichen für das spätere Erwachsenenleben gestellt werden, auch im Hinblick auf das Erlernen der deutschen Sprache, um hier bei Grundschul­eintritt gleiche Chancen für alle Kinder zu ermöglichen. Um gerade für Frauen und Mütter die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherzustellen und gezielt zu unterstützen, sei ein breites Angebot von Betreuungs- und Bildungsstätten in Geldern unverzichtbar.