Geldern Open Air Die Fantas spielen im Walbecker Freibad

Es ist noch nicht lange her, da standen Smudo, Thomas D, Michi Beck und And.Ypsilon von den Fantastischen Vier beim San-Hejmo-Festival in Weeze auf der Bühne. Anscheinend hat ihnen der Niederrhein so gut gefallen, dass sie schnell wiederkommen wollten. Der Geschäftsführer vom Sparkassenpark Mönchengladbach, Michael Hilgers, hatte so etwas angedeutet, als er das Programm fürs „Geldern Open Air“ 2024 im Waldfreibad Walbeck präsentierte. Eine Band, sagte er, sei noch nicht spruchreif. Nun also ist es offiziell: Die Fantastischen Vier treten am Samstag, 6. Juli, live im Waldfreibad Walbeck auf.