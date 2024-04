Die Familien-Kolumne Die Zeiten ändern dich

In den vergangenen Monaten hat sich einiges in meinem Leben verändert. Auf der Arbeit gab es einen Wechsel in der Abteilungsleitung sowie Stellvertretung. Mein großer Sohn Mino steuert mit großen Schritten in Richtung Oberstufe zu, und der „kleine“ Sohn Béla ist mittlerweile größer als ich. Dazu bin ich ein Jahr älter geworden, und mein Team hat mir einen tollen Empfang auf der Arbeit bereitet. Ich wusste gar nicht, was heller leuchtet: die Geburtstagslichterkette oder meine mit Freude erfüllten Augen.