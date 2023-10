Teilnehmer von sechs bis 83 Jahren Herbstpilger von St. Peter und Paul Straelen auf Tour

Grimlinghausen nach Knechtsteden stand am Mittwoch an. Um die 20 Kilometer wurden gelaufen. Es ging am Rhein entlang. Rund 20 Kilometer waren es auch am Donnerstag. Start und Ziel war das Kloster Knechtsteden. In Gohr besuchten die Teilnehmer noch die Kirche St. Odilia und beteten einen Rosenkranz. Anschließen ging es weiter Richtung Knechtsteden. Die Wanderwege führten durch Wälder, die einen verwunschenen Eindruck machten. Das Ziel wurde um 16 Uhr erreicht und die Glocken läuteten für die einziehenden Pilger.