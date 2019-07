Baustelle Königsberger Straße : Nächster Bauabschnitt an Gelderns Nordtangente

Geldern Beginn ist am Montag, 29. Juli. Die Maßnahme liegt laut Stadtverwaltung im Zeitplan. Halteverbote auf dem Boeckelter Weg.

(RP) Vor dem Wechsel in den nächsten Bauabschnitt stehen die Arbeiten an Gelderns Nordumgehung. Damit liegt die Baustelle an der Königsberger Straße weiter im angekündigten Zeitplan. Wie die Stadt Geldern weiter mitteilt, wird derzeit der Asphalt auf die nördliche Hälfte des Kreisverkehrs aufgebracht. Auch die Einmündung in die Clemensstraße wird bearbeitet.

Stefan Aben, Projekt- und Abteilungsleiter im Tiefbauamt: „Damit können wir ab Montag, 29. Juli, damit beginnen, den südlichen Teil des Kreisels, dessen Verknüpfung mit der Breslauer Straße und den Anschluss nach Westen zu bauen.“ Der Verkehr wird in der Zwischenzeit über den dann fertigen Teil des Kreisverkehrs, die Einmündung in die Clemensstraße und die bereits bekannte provisorische Baustraße die Baustelle umfahren. Damit, so Stefan Aben weiter, kann der Verkehr in Richtung Veert und Kapellen die Baustelle weiterhin passieren. Auch die Ausfahrt des Rettungsdienstes ist gesichert. Wegen des Baus der Anbindung an die Breslauer Straße muss deren Ein- und Ausfahrt allerdings gesperrt werden. Damit der Verkehr auf den Boeckelter Weg ausweichen kann, richtet die Stadt Geldern für die Übergangszeit Halteverbote auf dem Boeckelter Weg ein. Folgen hat die Änderung im Kreuzungsbereich am Krankenhaus auch für den öffentlichen Nahverkehr. Der Stadtbus „de Geldersche“ nutzt ebenfalls den Boeckelter Weg, um zu seiner Haltestelle am St.-Clemens-Hospital zu gelangen. Die Haltestellen Herzogstraße, Lindenallee, Breslauer Straße und Birkenallee entfallen vorübergehend.