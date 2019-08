Die Sieger von Geldern : So schnitten die Maler und Musiker beim Gelderner Festival ab

Geldern In der von jeher schwach besetzten Kategorie „Jugendliche Kopisten 16 bis 17 Jahre“ gab es in diesem Jahr keine Teilnehmer. Ansonsten aber hatten Publikum und Jury unter vielen Malern und Musikern beim 41. Straßenmal- und 12. Straßenmusik- und Theater-Wettbewerb eine große Auswahl, um ihre Stimmen und Punkte zu vergeben.

Jugendliche freie Künstler zwölf bis 15 Jahre 1. Platz Sophie Mehler und Thalia Kindscher, Geldern, „Do something for your earth“; 2. Platz Anton Büsch, Rheurdt, „Bunte Bachforelle“; 3. Platz Merle Staub, Jolina van Laar und Elena Thijs, Geldern, „Achtung Klimawandel“.

Jugendliche Kopisten zwölf bis 15 Jahre 1. Platz Sarah Marie Mattheus, Geldern, „Zeige, was in dir steckt“; 2. Platz Gabriel Montagnino, Medebach-Oberschledor, „Mädchen mit rotem Haar und Hund“; 3. Platz Finja Wolters, Geldern, „Underwater dog“.

Erwachsene freie Künstler 1. Platz und Aufstieg in die Meisterklasse Lena Marie Bexte und Svenja Peters, Geldern, „Die Natur bin ich“; 1. Platz und Aufstieg in die Meisterklasse CJ McCollough, Hardheim, „No bees, no food, no future“ (3D); 2. Platz Ewa Grzybek, Greven, „Portrait in Plastik“; 3. Platz Sonja Mazerell und Dille Dornez, Oostvleteren (Belgien), „Kind mit Basset“.