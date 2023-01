Volksbank an der Niers Junge Banker haben ihren Abschluss geschafft

Im Anschluss an die Prüfungen stürzten sich die meisten der Nachwuchsbanker direkt in ihre neuen Aufgaben bei der Volksbank, etwa in der Kundenberatung, in der Digital-Filiale oder in der Verwaltung. Seit jeher gilt bei der Volksbank „Aufstieg vor Einstieg“. Ausbildungsbetreuer Lucas Stennmanns erklärt: „Die fundierte Ausbildung ist die ideale Basis für den Berufsstart in der Bank. In Kombination mit weiteren Fortbildungen ergeben sich sehr gute Karriereperspektiven für junge Leute.“