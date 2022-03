Diskussion in Kerken : Rat Kerken stoppt Denkmalsatzung

Kerken Über die Vorschriften zur Gestaltung von Gebäuden wird später beraten. Es gibt Kritik an der Information und an der Bürgerbeteiligung.

Das Thema wird in Kerken seit September 2019 diskutiert. Auf Antrag der SPD wurden die Verfahren eingeleitet. Vom Amt für Denkmalpflege des Landschaftsverbands Rheinland wurden in enger Zusammenarbeit mit den beiden Heimatvereinen Aldekerk und Nieukerk im Frühjahr 2021 zwei Gutachten erstellt. Der Rat beschloss im Mai 2021 einstimmig die Durchführung der Verfahren zum Erlass von Denkmalbereichssatzungen. In Aldekerk gab es in diesem Jahr, initiert durch Hans-Gerd Albers, starken Protest gegen die neue Satzung. Man befürchte massive Einschränkungen des „Grundrechts auf Eigentum“.