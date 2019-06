Bildung : Auwel-Holt kämpft um seine Schule

Eltern und Kinder sind alles andere als froh darüber, was an der Holter Schule geplant ist. Foto: Klatt

Die Eltern der Grundschüler von Auwel-Holt sind alarmiert. Die jetzigen Zweitklässler sollen nach den Ferien in Straelen unterrichtet werden. Die Holter fürchten den Anfang vom Ende für ihre Schule.

Die Männer und Frauen sind geschockt. „Uns hat die Nachricht wie ein Blitz getroffen“, sagt Peter Opschroef. Er gehört zu den Eltern der Zweitklässler auf der Grundschule Auwel-Holt. Von Kindern, die nach den Sommerferien nicht mehr in ihrem Dorf, sondern in Straelen unterrichtet werden sollen. So hat es Schulleiter Thomas Auler angekündigt.

Christina Kretz hat am Montag als Erste davon erfahren. Die Elternpflegschaftsvorsitzende bekam einen Anruf von Auler. „Er teilte mir mit, dass die Klasse zwei mit 15 Kindern zu wenig Schüler hat, um in Holt bestehen zu bleiben. Aufgrund Lehrermangels müssten diese Kinder nach den Ferien in Straelen unterrichtet werden.“

Info Wie es jetzt weitergeht Wann Der nächste Termin in dieser Angelegenheit ist für den Dienstag, 2. Juli, abends vorgesehen. Was Schulleiter Thomas Auler spricht zunächst um 18.15 Uhr mit den Klassenpflegschaftsvorsitzenden aller zweiten Klassen an den Standorten Straelen, Herongen und Auwel-Holt. Um 19 Uhr soll sich dann ein Gespräch zwischen ihm und den betroffenen Eltern aus Auwel-Holt anschließen.

Die Eltern wurden von der Nachricht völlig überrascht. Der Schulleiter habe weder die Lehrer noch den Elternbeirat noch das Schulamt einbezogen, fasste der ebenfalls betroffene Vater Alexander Großmann den Status quo vom Montag zusammen. Am Dienstag habe Auler eine Mail an Lehrer, Stadt und Schulamt über die Auflösung der Klasse zwei geschickt. Drei Erziehungsberechtigte trafen sich mit dem Schulleiter am Mittwochmorgen. Opschroef: „Er sagte uns, er habe diese Maßnahme schon seit Monaten geplant und es sei ein Fakt, den wir hinzunehmen hätten.“ Auler habe aber auch zugesichert, dass das Bestehen des Klassenverbands Priorität habe. Denn bei einer Verlagerung nach Straelen, so fürchten die Eltern aus Auwel-Holt, würden ihre Kinder auf die vier dritten Klassen an der Katharinenschule in Straelen-Innenstadt aufgeteilt. Später jedoch kam den Eltern zu Ohren, Auler habe jemandem gesagt, die Klasse werde auf vier Klassen verteilt.

Die Auwel-Holter können es nicht fassen. „Wir müssen doch alles zum Wohle der Kinder gestalten“, meint Opschroef. Wenn jetzt die Klasse 2 h aufgelöst werde, seien 15 Kinder die Leidtragenden. Außerdem werde ein großes Puzzleteil für die Sicherung des Teilstandorts Holt herausgebrochen. Denn die Eltern fürchten, dass diese Maßnahme nur der erste Dominostein ist auf dem Weg zum Aus für die Holter Schule.

Und dabei mache die Schule ausgezeichnete Angebote. Die Eltern verweisen unter anderem auf den Schulgarten, das Außenklassenzimmer, den Jugendtreffpunkt Gleis X und das Zirkusprojekt. Auch sei die Schule wichtig für einen lebendigen Ortskern. „Der Nachwuchs für die Vereine wird hier hochgezogen“, so Opschroef. Jedes Jahr zieht der Kinderkarnevalszug der Grundschule durch den Ort. Schulvereinsvorsitzender Peter Sprünken erinnerte daran, dass im „Holter Dreieck“ junge Familien Häuser bauen. „Das Dorf wächst, die Kinder brauchen die Schule vor Ort.“ Die Schule integriere auch die Neubürger in die Dorfgemeinschaft. Und dann ihr familiärer Charakter: „Hier kennt jeder Lehrer jeden Schüler und jeden Erziehungsberechtigten.“

„Die Entwicklung gefällt mir nicht“, sagte Straelens Bürgermeister Hans-Josef Linßen am Freitag. Er hatte am Donnerstagnachmittag ein Gespräch mit Schulleiter Auler. „Für mich steht der Teilstandort Holt zu keiner Zeit zur Disposition“, stellte der Rathaus-Chef klar. Rat und Verwaltung hätten sich bewusst für die Teilstandorte Holt und Herongen der Katharinenschule entschieden, um die kurzen Schulwege und die dörfliche Infrastruktur zu erhalten. Linßen gab aber auch zu bedenken: „Wir als Stadt sind Schulträger, nicht Schulleiter. Für innerschulische Organisationsmaßnahmen wie in diesem Fall ist der Schulleiter verantwortlich und hat zu entscheiden.“ Er habe Auler gebeten, nach Alternativen zu suchen, die den Standort Holt stärken. Es sei klar, dass der Abzug einer Klasse den Standort schwäche.

Die Eltern haben unterdessen einen Fachanwalt eingeschaltet, der sich ebenfalls mit dem Bürgermeister in Verbindung gesetzt habe, wie Großmann am Freitag berichtete. Das Schulamt, fasste er den Standpunkt des Juristen zusammen, müsse sich an die Bezirksregierung in Düsseldorf wenden. „Auler kommt damit nicht durch“, ist sich Großmann sicher.