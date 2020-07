Soziale Betreuung in der Blumenstadt : Neues Caritas-Centrum liegt im Herzen von Straelen

Soziale Betreuung in der Blumenstadt

STRAELEN Die neue Beratungs- und Begegnungsstätte der Caritas ist ab sofort ein Anlaufpunkt für alle Ratsuchenden in der Straelener Stadtmitte.

Bürgermeister Hans-Josef Linßen, Pfarrer Ludwig Verst und Caritasvorstand Stephan von Salm-Hoogstraeten waren sich einig. „Schön ist es geworden“, meinten sie, nachdem sie das neue Caritas-Centrum in Straelen noch vor der offiziellen Eröffnung besichtigt hatten. Hell, offen und einladend sind die neuen Räumlichkeiten an der Venloer Straße geworden. Noch wenige Umzugskisten müssen ausgepackt werden, doch die Beratungs- und Begegnungsstätte hat bereits seit einigen Tagen für die Straelener und Wachtendonker Bevölkerung ihre Türen geöffnet.

Auf die Eröffnung freute sich Manuela Diepers-Gasch ganz besonders – und darüber, dass das neue Caritas-Centrum in der Stadtmitte Straelens liegt. „Für uns ist das ein wichtiger Schritt“, so die Koordinatorin des Caritas-Centrums, „Nun sind wir nicht nur mit unseren Angeboten nah bei den Menschen, sondern auch räumlich.“ Nicht einmal zwei Minuten Fußweg vom Marktplatz entfernt, bietet das Caritas-Centrum an der Venloer Straße ein vielseitiges Angebot. Von kostenloser Familienberatung und allgemeiner Sozialberatung bis hin zur Schuldner- und Insolvenzberatung wird ein breites Spektrum abgedeckt. Der Fachdienst für Integration und Migration ist im modernisierten Gebäude ebenso beheimatet, wie das Freiwilligen-Zentrum und das Inklusionsbüro, das Rat und Hilfe zu allen Fragen rund um das Thema Inklusion bereitstellt.