Baudenkmal in Geldern : Seit 20 Jahren leer

Die ehemalige Kapuzinerkirche in Geldern. Seit zwei Jahrzehnten wartet das alte Gebäude darauf, wieder neu genutzt zu werden. Eine Lösung ist nicht in Sicht. Foto: Klatt

Geldern Im Oktober 1999 hat die Kirchengemeinde das Gotteshaus an einen Straelener Geschäftsmann verkauft. Seitdem wird es nicht mehr genutzt.

Heinz Bosch ist erschüttert. „Es ist eine Schande, dass so ein imposantes Bauwerk so still und heimlich verkommt“, meint der Ehrenvorsitzende des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend. Was den 90-Jährigen so erzürnt, ist das Schicksal der Kapuzinerkirche. 1999 verkaufte die Kirchengemeinde St. Maria Magdalena das Baudenkmal an den Kaufmann Georg Müller aus Straelen zum symbolischen Preis von einer Mark. Seitdem hat sich so gut wie nichts getan.

Zumindest gemessen an den Ankündigungen Müllers von damals. Für kulturelle Zwecke wollte er das 1628 geweihte Gebäude an der Kapuzinerstraße nutzbar machen. Von einem Museum oder einem Konzertraum war beispielsweise im Herbst 1999 die Rede.

Info Das Gebäude ist fast 400 Jahre alt Geschichte Die Kapuzinerkirche wurde von 1625 bis 1628 erbaut. Nach einem Brand erfolgte 1711/1712 der Wiederaufbau. Die Schäden des Zweiten Weltkriegs wurden von 1948 bis 1951 behoben. Lange Jahre war die Kirche Krankenhauskapelle. Ausstattung Die Orgel der Kapuzinerkirche wurde 1987 gebaut. Sie wurde später in der inzwischen ebenfalls profanierten Kirche St. Adelheid (heute Adelheid-Haus) aufgestellt, heute steht sie in der Kirche St. Altfried (Ochtersum). Altar, Tabernakel, Hängekreuz, Ambo und Priestersitz bekam eine bedürftige Gemeinde bei Tschernobyl geschenkt. Das Auferstehungskreuz aus dem Meditationsraum befindet sich in der Pfarrkirche der Gemeinde St. Elisabeth in Münster. Kosten Beim Kauf im Oktober 1999 wurden die Investitionen für Sanierung und Umbau der Kapuzinerkirche auf 1,8 Millionen Mark (rund 900 000 Euro) geschätzt.

Das Spektakulärste rund um das denkmalgeschützte Bauwerk ereignete sich im Juli 2010. Da rollte ein Kranwagen heran, Arbeiter montierten den Wetterhahn ab, der nach Gewitterstürmen in bedenkliche Schieflage geraten war. Die Stadtverwaltung hatte diese Maßnahme veranlasst. Die Kosten für den Einsatz wurden dem Eigentümer in Rechnung gestellt.

Bürgermeister Sven Kaiser zuckt bei diesem Thema auch nur noch ratlos mit den Schultern. „Mit Logik kommt man da nicht weiter“, sagt der Chef von Gelderns Stadtverwaltung. Knapp 20 Termine habe es mit Müller und verschiedenen Beteiligten gegeben. Gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden besprach man grundsätzliche Ideen über die Nutzung des rund 450 Quadratmeter großen Raums als Veranstaltungsort oder Bücherei. Ein Rückkaufangebot machte der Bürgermeister dem Straelener Kaufmann. „Über den Preis hätte man reden können“, so Kaiser. Doch Müller habe nur abgewinkt.

Schwierigkeiten, die Immobilie für wesentlich mehr als die damals gezahlte eine Mark zu verkaufen, hätte Müller nicht. Allein das Grundstück ist nach dem Bodenrichtwert von vor fünf Jahren mehr als 90.000 Euro wert, von dem Gebäude ganz zu schweigen.

Eine Zeit lang sah es so aus, als sollte in der ehemaligen Kirche ein Bestattungsort für Urnen, ein „Kolumbarium“ eingerichtet werden. Hier saßen Geistliche aus Geldern mit in der Runde. Ein Stiftungsmodell mit der Kirche, der Stadt und Müller war im Gespräch. „Müller wollte es aber in seiner Trägerschaft betreiben“, berichtet Kaiser. Das allerdings wurde von Rat und Verwaltung abgelehnt. Nach geltendem Recht dürften Friedhöfe nur von Kommunen oder religiöse Gemeinschaften geführt werden, hieß es in einem früheren RP-Bericht dazu.

Im Mai 2019 gab es einen weiteren Kontakt zwischen Stadt und Straelener Kaufmann. „Müller wollte ein Wegerecht für den Grünstreifen hinter der Kapuzinerkirche an der Glockengasse, um weiter zu investieren“, so der Bürgermeister. Die Politik wollte vor der Vergabe des Wegerechts aber wissen, was dort passieren sollte. Damit wiederum wollte der Eigentümer der ehemaligen Kapuzinerkirche nicht herausrücken.

Die Hürden für eine Enteignung seien bekanntermaßen sehr hoch, spielt Gelderns Bürgermeister auf eine andere Möglichkeit an, Zugriff auf das Gebäude zu bekommen. Auch wenn Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung drohte, könnte die Stadt zum Zuge kommen. Regelmäßig nimmt die Bauaufsicht das Baudenkmal in Augenschein. „Das Dach ist dicht“, beschreibt Kaiser den Zustand des betagten Gemäuers. Und auch sonst bröckelt und rieselt nichts, was zu einem Einschreiten veranlassen könnte.

„Wir drehen uns im Kreis“, stellt Bürgermeister Kaiser fest. Die Stadt sei zu vielem bereit, „weil die Kirche den Menschen am Herzen liegt und wir den Ort zugänglich machen wollen“. Aber es seien jetzt zig Termine und Ideen rund um das ehemalige Sakralgebäude vereinbart und geäußert worden. „Mehr geht nicht“, ist der Bürgermeister überzeugt.