Die „Number“ in Geldern : Seit 40 Jahren wird in der E-Dry getanzt

Ob die Wheather Girls oder Modern Talking: Wer Hits hatte, trat auch in der E-Dry auf. Foto: e-dry

Am Freitag, 31. August 1979, ging es los: Zwei Discotheken mit Platz für 3000 Personen eröffneten auf dem früheren Bauernhof „Plattlus“. Die „Number“ kam genau zu richtigen Zeit. Denn wenige Monate zuvor kam der Film in die Kinos, der ein wahres Discofieber auslöste: „Saturday Night Fever“ mit John Travolta in der Hauptrolle. heute locken Gast-DJs, Partys oder Vorabifeten die Gäste in die E-Dry.

Die E-Dry wird 40. Sie ist damit so etwas wie der Methusalem unter den Discotheken, denn von den vielen anderen Tanzpalästen am Niederrhein hat so gut wie keiner überlebt. PM, Königsburg, Worldcenter, Delta – alles Geschichte. Nur in Geldern wird weiter getanzt, jeden Samstag und bei Sonderveranstaltungen auch freitags.

Am Freitag, 31. August 1979, war es soweit. Mit einem Flyer warben Jürgen Schiavo und Hermann Tecklenburg für die Eröffnung von zwei Discotheken mit Platz für 3000 Personen auf dem früheren Bauernhof „Plattlus“. „Besuchen Sie auch unser Restaurant Antik“ hieß es. Damals hieß die E-Dry übrigens noch nicht so, sondern „Disco Tip Nr. 1“ stand auf der Rückseite. Die „Number“, wie Geldrianer heute noch sagen, war geboren. Genau zu richtigen Zeit. Denn wenige Monate zuvor kam der Film in die Kinos, der ein wahres Discofieber auslöste: „Saturday Night Fever“ mit John Travolta in der Hauptrolle.

Blick in die Halle der E-Dry. Sie wurde 1995 eröffnet und vergrößerte das Angebot neben „Weißer“ und „Schwarzer“ und den Gastronomiebereichen. Foto: e-dry

Info Das 40-Jährige mit den „Bassjackers“ feiern Party Der Geburtstag wird gefeiert: Die „Bassjackers“, DJ Marlon Flohr und Produzent Ralph van Hilst, kommen am Samstag, 31. August, in die E-Dry. Zudem wird die „Propaganda“-Reise fortgesetzt. Erinnerungen Alle Fotos auf dieser Seite stammen aus dem Bestand der E-Dry. Viele weitere Bilder aus der Anfangszeit und von den aktuellen Veranstaltungen sind unter www.e-dry.de zu bewundern.

Mit Gerd van den Bongard stieg Ende 1980 ein weiterer Partner ein. Er hatte schon mit dem „Pam-Pam“ seit 1963 Discogeschichte am Niederrhein geschrieben. Dazu kamen der „Treffpunkt“ und noch bis 1981 die „Queen“. Und nun hieß es in Geldern E-Dry, wie zuvor in Straelen, wo an der namensgebenden Europastraße 3 getanzt worden war.

Sport spielte immer eine große Rolle in der „Number“. Besonders die Spotlerbälle waren ein gesellschaftlicher Höhepunkt mit vielen Stargästen. So kam auch Peter Neururer (li.) in den Gelderner Tanzpalast. Foto: e-dry

Und es wurde getanzt, gefeiert, geflirtet und getrunken: Die E-Dry machte Geldern bis ins Ruhrgebiet bekannt. Gerd van den Bongard, Sohn des Mitbegründers und Geschäftsführer der E-Dry. „Wir machten Kennzeichenanalysen. Manche Leute fuhren bis zu 400 Kilometern, um zu uns zu kommen.“ Von Freitag bis Sonntag war der Alden voll, es wurde immer wieder aus- und angebaut. So kam 1995 die große Halle hinzu. Zeitweise gab es auch vier Essensbereiche. Und die Top-Stars kamen an den Niederrhein. Modern Talking war gleich dreimal da, Scooter, die Wheatergirls, Thomas Gottschalk, Marlene Charell oder Herbert Grönemeyer. Legendär die Sportlerbälle, die die Größen der Branche von Ernst Huberty bis Marcel Reiff nach Geldern brachten.

Von Beginn an gehörten Auftritte von Popstars zum Konzept der Großdiscothek. Foto: e-dry

Die Tanzstile änderten sich im Laufe der Jahrzehnte. Foto: e-dry

Das Konzept und die Vielfalt der Angebote machten die E-Dry zu einem Ort, an dem sich alle Generationen wohlfühlten. Foto: e-dry