Suchtprävention in Geldern : Diakonie warnt vor Cannabiskonsum

Geldern Die Suchtberatung fordert eine Freigabe nur für Erwachsene ab 21 Jahre. Außerdem benötige die Gesetzesänderung eine Ausweitung der Präventionsarbeit.

Perspektivisch führe die Legalisierung sicher dazu, dass der Konsum eine höhere Akzeptanz erfährt, so van Bergen weiter, wodurch er sich im Alltag – etwa in Fußgängerzonen und Parks – schnell bemerkbar mache. Eben weil er dann wie Nikotin und Alkohol nicht mehr versteckt werden müsse. Mit der Folge, dass Suchtwirkung, Gesundheitsgefährdung und soziale Auswirkungen ignoriert würden. Heroinkonsum lehnen die meisten strikt ab, bei Alkohol oder in geringerem Maße Nikotin sehen viele kein Problem. Somit sei es nicht verwunderlich, dass Alkohol als „Volksdroge Nummer 1“ in der Suchtberatung den größten Anteil einnimmt. „Jeder sollte im Hinterkopf behalten, dass der Übergang von unproblematischem Konsum zur Abhängigkeit, einhergehend mit familiären und finanziellen Problemen, schleichend über Jahre stattfindet“, lautet die Erfahrung der Suchtberatung.