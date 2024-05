Deutsch-französische Freundschaft Nur 734 Kilometer Entfernung

Dieser Verein kümmert sich darum, dass es im kleinen landwirtschaftlich geprägten französischen Ort Courdemanche mit rund 600 Einwohnern kulturelle Veranstaltungen für alle Generationen gibt. Bertrand Bourcier, der Vorsitzende von „Le Foyer Rural de Courdemanche", hat den deutschen Freuden in Issum im Namen seines Vereins einen Wegweiser mit der Aufschrift „Courdemanche 734" überreicht. „Wir werden uns bemühen, einen geeigneten Standort für den Wegweiser zu finden“, so die Beschenkten. Bereits im vergangenen Jahr haben sie den französischen Freunden ein Ortsschild geschenkt, sodass in Courdemanche mittlerweile ein Wegweiser nach Issum steht. Insgesamt waren 57 Freunde aus Courdemanche und Umgebung zu Besuch in Issum. Zur Freude aller waren in diesem Jahr 16 Kinder in der Reisegruppe mit dabei. Das bedeutet, dass die deutsch-französische Freundschaft in die nächste Generation getragen wird. Und dafür braucht es keine fundierten Sprachkenntnisse. „Wir freuen uns immer wieder zu sehen, wie gut Kinder ohne Kenntnisse der jeweils anderen Sprache miteinander spielen und viel Spaß haben können. Das gibt uns Hoffnung, dass der Jugendaustausch in den nächsten Jahren weiter stattfinden wird“, so die Veranstalter.