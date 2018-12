Sevelen : Dahlen-Mühle in Sevelen ist 150 Jahre alt

Von Bianca Mokwa Am 23. Dezember 1868 nahm Carl van Schayck seine Getreidemühle in Betrieb. Es war damals die dritte Mühle im Dorf – und die erste private.

Am Tag vor dem Heiligen Abend vor 150 Jahren ging die Dahlen-Mühle in Sevelen in Betrieb. Am 23. Dezember 1868 nahm Carl van Schayck seine Getreidemühle in Sevelen in Betrieb. Es war die erste rein privatwirtschaftliche Korn-, Öl- und Früchtemühle in Sevelen. Nach einer bemerkenswert kurzen Bauzeit von sechs Monaten stand Sevelens dritte Windmühle, nach der Billstein- und der Jennen-Mühle. Sie wurde in Sevelen die Van-Schayck-Mühle genannt.