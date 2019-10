Kabarett in Geldern : Viel Applaus für Tahnee in Geldern

Virtuos schlüpfte Tahnee bei ihrem Auftritt in Geldern in verschiedene Rollen. Sie ahmte unter anderem Heidi Klum nach. Foto: dpa/Henning Kaiser

Geldern Mit ihrem Programm „Vulvarine“ war die Comedienne in der Meitner-Aula. Dabei erzählte sie Geschichten aus ihrer Familie.

(list) Mit Parodien und Schlagfertigkeit machte sich Tahnee einen Namen. Sie wird gerne als Chamäleon der Comedyszene bezeichnet, da sie sowohl mit ihrer Wandlungsfähigkeit als auch mit ihrer schauspielerischen Vielseitigkeit begeistert. Sie hatte im Dezember 2012 ihren ersten Auftritt im Quatsch Comedy Club. Nach weiteren TV-Auftritten an der Seite von Stefan Raab, Dieter Nuhr, Bülent Ceylan und anderen Größen wurde sie Moderatorin des Kultformats „NightWash“.

Jetzt gastierte die Stand-up-Comedienne mit ihrer zweiten Soloshow „Vulvarine“, als halbes Wortspiel an die X-Men-Figur Wolverine angelehnt, in der zu Dreivierteln besetzten Lise-Meitner-Aula. Mit dem österreichischen Akzent der Kabarettistin Lisa Eckhart wurden die Zuschauer aufgefordert, „die kleinen schwarzen ‚Kaastels‘, die Momentzerstörer in der Tasche zu lassen“.

Viel Vorschussapplaus gab es für Tahnee, die im Hinblick auf den Veranstaltungsort wissen wollte, ob Schüler anwesend seien. Geldern erinnere sie überhaupt sehr an ihre Heimatstadt Heinsberg. Sie lobte ausdrücklich Hausmeister Ludger, der ihr aus dem Funkloch half.

Die 27-Jährige suchte nach ihrem ersten Soloprogramm #geschicktzerfickt einen weiteren „geilen“ Titel und spielte Varianten mit ihrer Mutter durch, die sich über „Vulvarine“ am meisten aufregte, weshalb es dieser Titel wurde. Viel Applaus gab es für die Heidi-Klum-Parodie, die Imitation von Rapperin Schwester Ewa und die aus Frauentausch bekannte „Nadine the brain“. 15 Jahre hat Tahnee Ballett getanzt, woraus sicher ihre Bühnenpräsenz resultiert. Sie wurde von ihrer Kette rauchenden Ballettlehrerein geprägt, die einige Weisheiten hatte: „Ich rauche so viel, dass ich nur ein Streichholz brauche.“

Tahnee ist der festen Überzeugung, dass derjenige, der auf die Idee gekommen ist, den Lichtschalter im Bad außen anzubringen, keine Geschwister hat. Wenig schmeichelhaft erzählte sie von ihrem fünf Jahre jüngeren Bruder, erinnert sich aber gerne an ihre „Omma“ mit den rosigen „Eierlikör“-Wangen und dem „Hagelslag“ (Schokostreusel), den sie durch ihre holländische Verwandtschaft kennengelernt hat. „Hagelslag hört sich an wie eine schlimme Wettervorhersage.“ Die holländische Sprache gefällt ihr, insbesondere, dass sie an vieles ein „je“ hängen: Schnuppje, Meisje oder Poffertje. Sie ist überzeugt: „Holländisch ist wie die Popcornhaut nach dem Kinobesuch, die man versucht aus dem Hals zu bekommen.“ Die rothaarige Frohnatur zählt „netflixen“ und „bingewatchen“ zu ihren Hobbys und hat auch Prinzipien: Jeder kann sein eigener Held sein, denn jeder sollte sich für die gute Sache einsetzen.