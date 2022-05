Kreis-CDU besucht Schloss Walbeck : Ein Ort zum Entspannen

Walbeck Die beiden Corona-Jahre wurden genutzt, um Schloss Walbeck zu renovieren. Inzwischen dient es als Übernachtungs-, Seminar und Veranstaltungsort. Der Pächter sucht händeringend nach Fachkräften.

Die letzte Sitzung der CDU-Kreistagsfraktion Kleve führte die Mitglieder zum Schloss Walbeck nach Geldern, wo sie sich beim Schlossherrn Daniel van Bonn über die Wasserburg am Niederrhein informierten. Das 1347 erbaute Schloss diente viele Jahre lang als Tagungszentrum der CJD für Auszubildende und stand einige Zeit leer, ehe zu Beginn des Jahres 2017 der ausgebildete Veranstaltungskaufmann Daniel van Bonn mit seinem Unternehmen „Die Freizeitexperten“ als Mieter die Geschäfte auf Schloss Walbeck übernahm.

Das Schloss dient nun als naturnaher Übernachtungs-, Seminar- und Veranstaltungsort auf einem großflächigen Gelände. Van Bonn berichtete ausführlich über die Geschichte des Schlosses und die Herausforderungen der vergangenen Jahre. Die knapp 30 Mitarbeiter haben vor allem in der Corona-Pandemie gelernt, wie wichtig flexible und innovative Ideen sind. Die vergangenen beiden Jahre seien dafür genutzt worden, um das Schloss zu renovieren und Glühweinstände „to go“ anzubieten. Der Schlosspächter betonte in dem Gespräch mit der CDU-Kreistagsfraktion, wie wichtig gutes Personal sei und dass der Fachkräftemangel auch bei ihm stark bemerkbar ist.

Ferdinand van Meegen ist neuer Schützenkönig in Büderich

Brauchtum in Meerbusch

Brauchtum in Meerbusch : Ferdinand van Meegen ist neuer Schützenkönig in Büderich

CDU will Kooperation mit SpaceX

Breitbandausbau im Rhein-Kreis Neuss : CDU will Kooperation mit SpaceX

„Auch wenn durch Corona noch immer viele Veranstaltungen verhalten angenommen werden, ist der Fahrradtourismus in den letzten beiden Jahren spürbar angestiegen“, so van Bonn. Trotz der Herausforderungen blickt er optimistisch in die Zukunft und freut sich mit seinem starken Team auf die anstehende Saison. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Paul Düllings betont: „Schloss Walbeck ist ein wunderbarer Ort zum Entspannen und bietet zahlreiche Veranstaltungsmöglichkeiten über das ganze Jahr“.