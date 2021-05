Gute Nachricht für Leseratten : Büchereien sind ab sofort wieder geöffnet

Gelderland Die Bibliotheken im Gelderland freuen sich auf Besucher. Jede Leseratte muss sich in eine Liste eintragen, ein Negativtest ist allerdings nicht erforderlich.

(him) So manche Leseratte dürfte sich an den öffentlichen Büchereien im Gelderland in den vergangenen Wochen und Monaten die Nase plattgedrückt haben. Doch die Zeit des Pandemie-Mottos „Wir müssen leider draußen bleiben“ ist vorerst vorbei. Die neue Fassung der Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, die am 28. Mai in Kraft tritt, ermöglicht bei einem stabilen Inzidenzwert von unter 100 unter anderen wieder die Öffnung von Bibliotheken.