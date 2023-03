Nacht der Bibliotheken in Geldern Ein Skelett zum Mitnehmen

Die Zeiten, in denen in öffentlichen Büchereien allein neuer Lesestoff ausgeliehen werden konnten, sind vorbei. „DVDs und Spiele gehören schon lange fest in unser Angebot“, sagt Daniela Verhoeven, Leiterin der Bücherei in Geldern. Auch die „Bücherei der Dinge“ hatte schon ihren Platz am Kleinen Markt in Geldern – doch zur Nacht der Bibliotheken am Freitag, 17. März, wird sie deutlich erweitert.