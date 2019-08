Walbeck : In Walbeck Kabarett der „Flügelflegel“

Walbeck Seit 35 Jahren sind die beiden Brüder im Walbecker Karneval aktiv – jetzt starten sie ihr erstes Kabarettprogramm. Benedikt und Markus Waerder sind die „Flügelflegel“ – und ihre Bühne ist das Gewölbe in der Steprather Mühle in Walbeck.

Für ihr Programm „Mahlgrad I“ konnten sie als Gast Heino Tiskens gewinnen, den am Niederrhein bestens bekannten Liedermacher aus Nettetal. Geplant sind erst einmal zwei Abende – am 20. und 21. September. Bei erfolgreicher Premiere soll die Reihe in loser Folge in Kooperation mit dem Mühlenverein in Walbeck fortgesetzt werden.