Erhöhung der Aufenthaltsqualität in Geldern : BiG möchte Egmondpark attraktiver machen

Geldern Mit zusätzlichen Tischen und Bänken möchte die Wählergemeinschaft den Park attraktiver gestalten. Auch Spielgeräte sollen angeschafft werden.

Die Wählergemeinschaft BiG – Bürger in Geldern setzt sich für eine Verschönerung des Egmondparks ein. Sie folgt damit einem Antrag im Rahmen des „Pimp your Town“-Projekts, bei dem Schüler in Geldern im vergangenen Jahr an Demokratie und Kommunalpolitik herangeführt wurden. Der Egmondpark sei einfach nur grün und nicht vielfältig genug, so die Meinung der Teilnehmer. Viele Jugendliche wünschen sich einen Platz, an dem sie sich treffen könnten, am besten etwas Grünes und Buntes mit Sitzmöglichkeiten. Ihre Forderung: einen botanischen Garten anlegen, wo Menschen Stress abbauen und entspannen könnten – außerdem würde man damit etwas für die Umwelt tun. Der Park würde nicht nur die Stadt verbessern, sondern auch die Luft und den Tourismus in Geldern. Dabei machten die Schüler deutlich, dass es ihnen nicht um exotische Pflanzen gehe, sondern um die Attraktivierung des Egmondparks.