Sechs Episoden aus 2023 im Gelderland Unsere bewegendsten Geschichten des Jahres

Geschichten können nur berühren, wenn es Menschen gibt, die sie uns erzählen. Kostenpflichtiger Inhalt Mit zwei von ihnen habe ich mich getroffen. Im Diebels Live, der ehemaligen Feierstätte. Den Diebels-Mitarbeitern ist momentan alles andere als nach Feiern zu Mute. Im August kam die Nachricht vom Weltkonzern AB InBev, dass im kleinen Issum eine Abfülllinie geschlossen wird und damit die Hälfte der Jobs auf der Kippe steht. Wie fühlt man sich da, wenn Nachwuchs ansteht, der sichere Job plötzlich nicht mehr sicher ist oder auch, wenn die Rente eigentlich in greifbare Nähe gerückt ist, aber das Arbeits-Aus so viel schneller kommt als geplant? Zwei Mitarbeiter erzählten, wie es ihnen damit geht. Vielleicht hat mich die Geschichte auch so berührt, weil ich selber aus Issum komme. Weil ich den Geruch von Maische in der Luft schon ein Leben lang kenne. Aufgewachsen bin ich in Sevelen, im Nachbardorf. Aber die beste Freundin hat in Issum gewohnt. An vielen Wochenende war Issum mir schon damals Heimat. Die Bushaltestelle „Brauerei Diebels“ gehörte zu meinem Leben als Schülerin einfach dazu, genauso wie der Anblick der Männer in Diebels-Grün, die mit ihren Fahrrädern zur Arbeit fietsten. Wie es weitergeht? Wer weiß das schon. Aber es ist wichtig, die Menschen zu begleiten und ihnen zuzuhören, die ein Stück Heimat mitgetragen haben. Bianca Mokwa