Angebote des Caritas-Centrums Straelen für Familien : Zwei starke Frauen an der Seite der Familien

Straelen Im Caritas-Centrum Straelen arbeiten Nicole Füngerlings und Renate Jacobi in der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern.

Nicole Füngerlings und Renate Jacobi sind froh, im neuen Caritas-Centrum in Straelen zu arbeiten. Hier seien sie direkt vor Ort, nennen sie einen Pluspunkt. Hier sei der Weg kurz zur Schule, zum Schulsozialarbeiter, zu Ärzten. Alles Stellen, die gegebenenfalls konsultiert werden müssen. Denn die beiden Frauen beackern ein weites Feld. Sie sind in der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer tätig. Dort haben sie mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 25 Jahren zu tun.

So unterschiedlich und individuell die Fälle sind, so breit ist das Themenspektrum. Oft geht es bei der Beratung um Probleme in und mit der Schule. „Ein großes Feld“, so Renate Jacobi. Da dreht es sich um Schulverweigerung, um ADHS, um störende Kinder, um Kinder, die sich nicht wohl fühlen, die zu forsch oder zu zurückhaltend im Umgang mit Mitschülern sind. „Die Eltern sind oft verunsichert, sie fragen sich, was normal ist“, wissen die beiden Beraterinnen. Und die Jugendlichen müssen sich neu definieren, müssen ihre Erfahrungen machen und sich ausprobieren. Ein klassisches Muster gerade in der Pubertät.