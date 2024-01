Infoabend in der Liebfrauenschule Die beiden Berufskollegs in Geldern stellen sich vor

Vielfalt der Beruflichen Gymnasien in Geldern ist groß: Gleich sechs verschiedene Schwerpunkte werden von dem Liebfrauen-Berufskolleg und dem Berufskolleg Geldern des Kreises Kleve angeboten. Über die Vielfalt dieser Schwerpunkte informieren Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler beider Berufskollegs gemeinsam am Montag, 22. Januar, um 19 Uhr in der Liebfrauenschule Geldern an der Weseler Straße 15.