Rockmusik : Staub-Rock aus Wemb bei Festival in Krakau

Staub-Rock aus Wemb bei Festival in Krakau

Die Band „Silence Goodbye“ bei ihrem Auftritt in Polen. Foto: Band

Wemb Die Band „Silence Goodbye“ durfte als Gewinner eines Wettbewerbs nach Polen reisen und dort auftreten.

Der 19. Juli war ein schwüler Tag im vorigen Rekordsommer und gleichzeitig Tag des Finales des Campus Ruhrcomer Bandcontests in Bochum. Vier Bands traten an, um sich die begehrten Preise des Wettbewerbs zu sichern. Mit von der Partie: Das niederrheinische Staub-Rock Trio „Silence Goodbye“ aus Wemb. Am Ende war die Freude bei den drei Musikern Benedikt Willems (Gesang und Gitarre), Florian Volkmann (Schlagzeug) und Steffen Hardt (Bass) riesig, denn sie ergatterten den begehrtesten Preis des Contests: einen 40-minütigen Auftritt auf dem Studentenfestival Juwenalia Krakoskie im polnischen Krakau.