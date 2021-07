Konzert in Wankum : Deutsche Hits mit Gitarren und Ukulele

Wankum Nach den Talking Horns geht es beim „Summer Mix ´21“ in Wankum mit Doris D. weiter. Eintrittskarten sind nur über das Internet zu buchen.

An der Burgruine in Wachtendonk ließen die Talking Horns ihre Blasinstrumente sprechen. Sehr zur Freude des Publikums, das die virtuose und humorvolle musikalische Reise genoss. Doch schon steht das nächste Konzert an – mit Doris D.

Die Doris spielt deutsche Hits von heute, zurück bis in die 70er. Sie mixt das Haus am See von Peter Fox mit etwas Sommer von Peter Maffay, nöhlt wie Jan Delay und spielt mit Major Tom. Die Ärzte treffen auf Andreas Bourani, Silbermond und Ich+Ich, auf die Spider Murphy Gang auf Kraftwerk und die Sportfreunde Stiller. Es gibt also Punk und Schlager, Rock und Pop, und das Ganze mit zwei Gitarren, einer Ukulele, einer Cajon, viel Esprit und drei magischen Stimmen.