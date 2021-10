Kirchliches Leben in Straelen : Segen für neuen Rasen am Pfarrheim Broekhuysen

Segen für neuen Rasen am Pfarrheim Broekhuysen

Kirchliches Leben in Straelen

Broekhuysen Die Mitglieder der St.-Aloysius-Bruderschaft haben die Rasenfläche am Pfarrheim von St. Cornelius erneuert. Unterstützung kam von der Firma Goumans.

In diesem Sommer hatten es sich die Mitglieder der St.-Aloysius-Bruderschaft Broekhuysen zur Aufgabe gemacht, die Rasenfläche am Pfarrheim zu erneuern und dabei gleichzeitig auch eine automatisierte Bewässerungsanlage auf dem Grundstück einzubauen. Hiermit soll zukünftig die dauerhafte Erhaltung der Grünfläche auch in trockenen Sommermonaten sichergestellt werden. Viele ehrenamtliche Mitglieder halfen bei der Umsetzung mit Schaufel und Maschinen. Ein besonderer Dank gilt der Firma Hubert Goumans Söhne aus Broekhuysen, die der Bruderschaft das gesamte Material für die automatisierte Bewässerungsanlage kostenlos zur Verfügung gestellt hat.