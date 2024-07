Schulabschluss im Gelderland Das sind die Abiturienten und Absolventen 2024

Am Berufskolleg Geldern des Kreises Kleve wurde im Rahmen verschiedener Feiern die Zeugnisse der kaufmännischen Auszubildenden überreicht. Angehende Kaufleute für Büromanagement, Einzelhandelskaufleute, Verkäufer/innen, Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement, Industriekaufleute und Verwaltungsfachangestellte haben zwei, zweieinhalb oder drei Jahre im dualen System – in der Schule und in ihren Ausbildungsbetrieben – alle theoretisch und praktisch relevanten Inhalte erlernt und im April den schriftlichen Teil ihrer Abschlussprüfung der Industrie- und Handelkammer absolviert. Besonders freute sich das Berufskolleg Geldern über die Anwesenheit zahlreicher Vertreter der Ausbildungsbetriebe, um gemeinsam mit ihren Auszubildenden diesen Meilenstein zu feiern, unter unter anderem von Vogel Germany, Landgard, ABS Safety, Pfeifer & Langen, NR Metallbau, Walther Faltsysteme, Carl Kühne, Unimicron Germany und Norma. Ein weiterer Höhepunkt des Tages war die Verleihung der Europässe der kaufmännischen Berufsschule, die an einem dreiwöchigen Zertifikatskurs „Kaufmann/-frau International“ in Dublin, Irland, teilgenommen haben. Unterstützt durch Erasmus+ wurden 80 Prozent der Kurs- und Unterkunftskosten gefördert. Zudem wurde der Kurs als Auslandspraktikum anerkannt. Teilgenommen haben drei Auszubildende im Groß- und Außenhandel von Landgard (Kevin Swinkels, Thomas Goehlich und Sarah-Lena Kerpen) und ein Auszubildender aus der Industrie von Kühne (Dariusch Massoudifar). Als Beste ihres jeweiligen Bildungsgangs wurden geehrt: Julian Bartels (Büromanagement,1,4), Mirjam Benatia (Einzelhandelskaufleute, 1,0), Germain Foehde (Verkäuferinnen, 1,4), Thomas Goehling (Groß- und Aussenhandelsmanagement, 1,4), Larissa Angenenendt, (Industriekaufleute, 1,4), Antonia Keuthen und Annalena Werschmann (Verwaltungsfachangestellte, Note 1,2). Kaufleute im Einzelhandel (KBSE11) Aurel Berger, Finley Brons , Leart Brovina, Sven Buschfeld, Seval Cobanoglu, Niklas Döneke, Justin Timo Drescher, Maurice Jeuken, Markus Kuhn, Natasha Kuliha, Leon Ruiters, Jolina Saskia Schult, Ann-Katrin Verheijden, Tobias Zimmer. Kaufleute im Einzelhandel (KBSE 12) Moritz Weidtkamp, Jakob Herter, Denise Vogler, Lisa Michelbrink, Maresa Hendricks, Clarissa Stahl, Hellin Hasso und Philipp Grizan. Florian Bartholmes, Peldan Bicer, Tom Busch, Aleksander Ernst, Ali Gümüs, Niklas Unger. Kaufleute im Einzelhandel (KBSE13) Elisa Bardenheuer, Julia Bianchi, Larissa Denzau, Alina Herget, Lukas Kammann, Felcia Larisch, Leoni Meerveld, Kiara Moczygemba, Fabienne Odendahl, Axel Rose, Leon Spanel, Niklas Thorenz, Celina van Dueren. Kaufleute im Einzelhandel (KBSE15) Justin Beckmann, Kai Eckhart, Verena Esser, Celina Gantke, Caner Kilinc, Calvin Klein, Julie Knops, Justus Leenen, Leonard Marrek, Jeremy Pasch, Niklas Quinders, Basman Shamo Selim, Fabian Voltz. Verkäufer/-in (KBSE21) Swetlan Bensch, Diego Bresciani, Lara Brockhaus, Navina Feldbusch, Germain Foehde, Leon Gellert, Shamo Nashwan Hamid Shamo , Oviya Loganathan , Ercan-Ilyas Meister, Mia-Sophie Nicolaisen, Paul Papst, Abdullah Qasim Khodida, Phil Rüter, Antonia Stahl, Violetta Steinhauer, Silas van der Eijk, Timo Zühlsdorf. Verkäufer/in (KBSE22) Dilber Demiray, Yannic Heinrich, Emilia Jansen, Kim Kietlinski, Steven Krekker, Julian Küppers, Annabell Lösche, Aaron Schiller, Carol-Ann Timmer, Tasim Tulan, Marvin van Vorst, Brooklyn Wasmuth, Michelle Weingarten, Jannik Wirths, Felix Wrzodek. Verkäufer/in (KBSE23) Milad Ayobi, Josephine Jachtner, Karim Juma, Leila Khalaf, Marjen Lackmann, Maik Marcinkowski, Jaen-Luca Piper, Kamil Rasho, Dustin Seegers, Mamadou Aliou Sow, Max Toonen. Verkäufer/-in (KBSE25) Fabian Ampütz, Leyla Duyar, Nina Gebhardt, Emily Germann, Simon Lazarevic , Gina Marie Levenishti, Nick Martens, Leon Michael, Niklas Piwecki, Aliyah Rüland, Thalia Rupp, Kevin Schade, Justin Schuller, Christoph Sieger, Davia Tibulski, Sinan Ürün, Melissa Vollmer. Kaufleute Großhandel (KBSG12) Julius Bercker, Jonas Blenkers, Sophie Börgmann, Luca Theresa Brauers, Gokhan Erkis, Oguzahn Karatas, Sarah Kerpen, Jasmin Kossewski, Julia Katharina Nellessen, Tyra Padovano, Hendrik Adrian Pierkes, Marcus Richter, Lasse Sickau, Gurpreet Singh, Linus Spolders, Marie Tervooren, Mirco Unkrig, Niklas Verhoeven, Paul Voß, Celine Christine Weyers, Michelle Salewski, Kevin Swinkels, Thomas Goehlich. Kaufleute Büromanagement (KBSB1) Julian Bartels , Nelia Cremer, Dana Feuchtner, Emma Grüntjens , Pia Honnen , Lilly Jäde, Vanessa Mrowiec, Johannes Paeßens, Cezary Reszka, Angelo Schröer, Julia Vollmer, Alexander Waeteraere, Samira Winkhofer. Mit dem Abschluss Erasmus International schlossen Kevin Swinkels, Thomas Goehlich und Sarah-Lena Kerpen erfolgreich ab.