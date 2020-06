Zeugnisse in Geldern übergeben : Die Abiturienten des Berufskollegs

Zeugnisse in Geldern übergeben

Geldern Bei der feierlichen Übergabe der Zeugnisse in Geldern wurde auf das Hygienekonzept geachtet. Die Abiturienten durften zur Abschlussfeier wegen Corona jeweils nur zwei Personen mitbringen.

Nach drei Jahren war es endlich soweit, der Tag auf den alle gewartet hatten, war gekommen. Die Abiturzeugnisse am Berufskolleg wurden in zwei feierlichen Festakten mit Hygienekonzept in der Sporthalle übergeben.