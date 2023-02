In Straelen Diamantenes Priesterjubiläum von Heinrich Valentin gefeiert

Christian Werner, Pfarrer der evangelischen Gemeinde Straelen-Wachtendonk, stellte in seiner mit Humor gewürzten Rede das echt brüderliche Miteinander der beiden Kirchenmänner sowie überhaupt der beiden Konfessionen vor Ort als besonders wohltuend heraus. Damit leitete er über zu Psalm 133 auf der Einladungskarte. Dessen ersten Vers „Siehe, wie gut und schön ist es, wenn Brüder (und Schwestern) in Eintracht leben“ stimmte der sangesfreudige Pfarrer in der hebräischen Ursprache als Lied an, um dann die Gottesdienstteilnehmer zum Mitsingen einzuladen, was diese mit sichtlicher Freude taten.