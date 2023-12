Innung ehrt Hans Hünnekes aus Nieukerk Vor 60 Jahren zum Meister geworden

Nieukerk · Mit dem Diamantenen Meisterbrief zeichnete die Handwerkerschaft am Mittwoch Hans Hünnekes aus. Intensiv widmete er sich auch am Berufskolleg in Geldern dem Nachwuchs bei den Tischlerns und Dachdeckern. Sein großes Hobby ist der Gesang.

28.12.2023 , 14:00 Uhr

Stefan Meyer, Obermeister der Tischler-Innung im Kreis, und Kreishandwerksmeister Ralf Matenaer überreichten Hans Hünnekes den Meisterbrief. Foto: Norbert Prümen