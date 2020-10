Kostenpflichtiger Inhalt: Diamantener Meisterbrief für Gerd Brinks aus Geldern : Meister seit 60 Jahren

Über den Diamantenen Meisterbrief freut sich Uhrmachermeister Gerd Brinks aus Geldern. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Am 19. Oktober 1960 absolvierte Gerd Brinks an der renommierten Uhrmacherschule in Hamburg die Meisterprüfung. In seiner Wahlheimat Geldern engagierte sich der gebürtige Duisburger auch lange Zeit im Stadtrat.