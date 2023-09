Hochzeit vor 60 Jahren in Geldern Doris und Alfons Vogel feiern Diamantene Hochzeit

(mk) Im kleinen familiären Rahmen feiern Doris und Alfons Vogel aus Geldern ihre Diamantene Hochzeit. Die besondere Linie in ihrem gemeinsamen Lebenslauf: Beide sind nicht nur privat seit 60 Jahren als Paar, sondern seit ihrer Vermählung ebenso lange unternehmerisch miteinander verbunden. Der gelernte Uhrmacher- und Optikermeister, geboren in Westfalen, lernte seine spätere Ehefrau Doris Aengenheyster in Geldern im Anschluss an einen VHS-Vortrag kennen.