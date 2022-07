Landesinitiative „Endlich ein Zuhause“ : Diakonie startet Wohnungsnotfallhilfe im Gelderland

Gelderland Das „Kümmerer-Projekt“ soll dafür sorgen, dass es nicht zum Verlust der Wohnung kommt. Im Fokus stehen Wohnraumerhalt sowie Wohnraumsuche.

Mit Jutta Seven, Heike Pullich-Stöffken und Lia Wolfers füllen drei Mitarbeiterinnen der Diakonie im Kirchenkreis Kleve die Landesinitiative „Endlich ein Zuhause“ im Gelderland mit Leben. Die Diakonie ist im Rahmen dieser Initiative mit einem „Kümmerer-Projekt“ in der Wohnungsnotfallhilfe gestartet. Prävention und frühe Hilfe sind Ziele des Hilfsangebots, damit es gar nicht erst zum Verlust der Wohnung kommt. Im Fokus stehen Wohnraumerhalt wie die Unterstützung der Wohnraumsuche für wohnungslose Menschen.

„Gemeinsam möchten wir Lösungswege erarbeiten, Perspektiven aufzeigen und Mut machen, mit dem Ziel, den Wohnraumerhalt künftig sicherzustellen“, so Seven. Dazu gehörten auch Kooperation und Netzwerkarbeit. „Wenn wir als Mitarbeiterinnen der Diakonie Menschen bei Gängen zu Behörden oder zu Vermietern unterstützen, kann das schon eine wichtige Hilfe sein“, meinen die Fachfrauen der Diakonie. Parallel zur Initiative besteht weiterhin die Möglichkeit bei den Fachberatungsstellen für Menschen in besonderen Lebenslagen in Geldern (Diakonie) und Kleve (Caritasverband), die Wohnungslosenberatungen durchführen.